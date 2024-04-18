Биолог Марьинский предупредил россиян о первой волне комаров

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Первые комары в средней полосе России могут появиться еще до майских праздников, заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что сначала проснутся перезимовавшие самки. По его словам, некоторые виды этих двукрылых насекомых зимуют преимущественно на стадии яиц, которые самки откладывают в конце лета или в начале осени. При этом именно самки могут пережить зиму на стадии взрослого насекомого.

"Соответственно, как только наступает теплая погода, единичные комары уже могут появляться. Это те самые перезимовавшие самки", – пояснил Марьинский.

Он уточнил, что первая волна комаров обычно приходит в конце весны, но в этом году апрель довольно теплый, что может поспособствовать более быстрому развитию личинок.

"После того как яйцо кровососущего комара оказалось в водоеме – обычно это какая-нибудь весенняя лужа, где нет рыб, – из яйца выходит личинка, и чем выше температура воды, тем быстрее происходит ее развитие. Чтобы личинка выросла, окуклилась и из куколки вылез взрослый комар, необходимо как минимум две-три недели. В первой половине апреля у нас была жара, и если не будет заморозков, то, скорее всего, комары массово появятся к майским праздникам", – рассказал биолог.

Их количество летом, продолжил ученый, будет зависеть не только от температуры, но и от влажности воздуха. Так, если лето жаркое и сухое и лужи не задерживаются, то второй волны ждать не стоит.

"А вот если лето теплое, влажное, с дождями, если лужи держатся, то личинки комаров продолжают активно в них развиваться и количество комаров продолжает прибывать до начала августа", – заключил Марьинский.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин заявил, что первые комары могут появиться в Москве, когда температура воздуха поднимется до 25–29 градусов тепла. Они должны появиться тогда, когда температура станет оптимальной для их размножения.

Он также добавил, что человека кусают именно взрослые самки, так как на этапе воспроизводства яиц им требуется кровь. Далее комары откладывают яйца, из которых развиваются личинки.