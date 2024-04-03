Эксперт Кунафин рассказал, что комары появятся в Москве при 25 градусах

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Первые комары могут появится в Москве тогда, когда температура воздуха поднимется до 25–29 градусов тепла, заявил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

"О массовом появлении комаров на природных территориях Москвы говорить еще рано", – цитирует его РИА Новости.

Они должны появится тогда, когда температура станет оптимальной для их размножения. Также для этого им нужна теплая стоячая вода, где будут развиваться личинки. Кунафин объяснил, что комары зимуют в виде взрослых особей, а потом откладывают яйца.

"Человека кусают именно взрослые самки, так как на этапе воспроизводства яиц им требуется кровь. Далее комары откладывают яйца, из которых развиваются личинки", – добавил он.

Ранее дерматолог-онколог Наталия Гайдаш рассказала, что нельзя расчесывать место комариного укуса, так как можно разнести яд или занести инфекцию. К месту укуса не стоит прикладывать подручные средства вроде листа подорожника, поскольку они также влекут за собой заражение.