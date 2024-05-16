16 мая, 21:18Шоу-бизнес
Шнуров опроверг слухи о его многомиллионном долге перед налоговой
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что не имеет перед Федеральной налоговой службой (ФНС) долгов и никаких извещений от нее он не получал. Об этом сообщает РБК.
Ранее СМИ писали, что лидер группы "Ленинград" задолжал ФНС около 4,6 миллиона рублей.
"Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют, это необновленный скрин моего личного кабинета", – заверил артист.
Шнуров отметил, что не знает, как к журналистам попала данная информация. Также он добавил, что его бухгалтер оплатила все счета 2 мая, однако платеж не прошел. Повторно она отправила деньги 13 мая, но система еще не успела обновиться.
Ранее блогер Дмитрий Портнягин и его супруга, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов, полностью возместили ущерб. Уточнялось, что в отношении пары было возбуждено уголовное дело, так как с 2018 по 2020 год они якобы уклонялись от уплаты налога на сумму свыше 124 миллионов рублей.