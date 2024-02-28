ФНС заблокировала счета журналиста-иноагента Андрея Лошака

Фото: ТАСС/Евгений Волчков (Андрей Лошак признан в РФ иноагентом)

Налоговая служба России заблокировала счета журналиста Андрея Лошака (признан в РФ иноагентом), сообщает RT.

В частности, налоговая запретила операции по счетам журналиста в банке "Точка" ФК "Открытие". Причиной блокировки стало то, что Лошак просрочил подачу налоговой декларации или не подал ее.

По данным ФНС, в России у журналиста открыто ИП с видом деятельности "производство кинофильмов и телевизионных программ".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента в России. Он отметил, что сделать это смогут только те, кто отвергнет подачки со стороны зарубежных стран.

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой обязать иностранных агентов указывать на выпускаемом контенте информацию о наличии гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего находиться и работать в иностранном государстве.

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах