Путин прибыл в Харбин в рамках государственного визита в Китай

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Владимир Путин прибыл в Харбин, который станет вторым городом посещения в рамках официального визита главы государства в КНР.

В этом городе президент России должен принять участие в церемонии открытия 8-го российско-китайского ЭКСПО и 4-го российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. При этом ожидается встреча Путина со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Владимир Путин 16 мая прилетел в Пекин с первым после переизбрания на должность президента РФ зарубежным визитом. Его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином завершились спустя 2,5 часа после начала.

По их итогам лидеры двух стран подписали некоторые документы и приняли заявление, в котором указывалось об углублении партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР. При этом Путин подчеркнул, что двухсторонние отношения не направлены против кого-либо.

После этого состоялся торжественный прием от имени председателя КНР в честь президента России. Путин и Си Цзиньпин также посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытия Года культуры России-Китая. Затем они продолжили общение в ходе неформальной встречи.

