Путин описал отношения РФ и КНР фразой "русский с китайцем – братья навек"

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Владимир Путин процитировал слова песни конца 1940-х годов с фразой "русский с китайцем – братья навек", описав отношения России и Китая.

"Мероприятие посвящено 75-летию установления дипломатических отношений, в известной песне того времени – 75 лет назад, она часто исполняется и в наше (время. – Прим. ред.) – есть фраза, ставшая крылатой", – цитирует его ТАСС.

Президент РФ высказал уверенность, что Москва и Пекин будут в таком же братском духе укреплять партнерство между двумя странами. По данным журналистов, зал, слушавший сначала речь Путина, а потом китайский перевод, оба раза встретил слова российского лидера аплодисментами.

Президент России 16 мая прибыл в Китай с первым после переизбрания на должность лидера РФ зарубежным визитом. Его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином завершились спустя 2,5 часа после начала.

По результатам встречи лидеры государств приняли заявление, в котором указывалось об углублении партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР. При этом Путин подчеркнул, что двухсторонние отношения не направлены против кого-либо.

