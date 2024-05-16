Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

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Неформальная часть переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которая прошла в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" в закрытом формате, завершилась.

По информации ТАСС, лидеры РФ и КНР сперва прогулялись по парку и попили китайского чая, а после за обедом к ним присоединились еще по четыре человека от каждой стороны. Так, в российской делегации были главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Неформальные переговоры продолжались около четырех часов. Всего же в различных форматах на протяжении всего дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

Владимир Путин 16 мая прилетел в Китай с первым после переизбрания на должность президента РФ зарубежным визитом. Его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином завершились спустя 2,5 часа после начала.

По их итогам лидеры двух стран приняли заявление, в котором указывалось об углублении партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР. При этом Путин подчеркнул, что двухсторонние отношения не направлены против кого-либо.

