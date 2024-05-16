Деян Станкович станет новым главным тренером футбольного клуба "Спартак"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Серб Деян Станкович был назначен новым главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Теперь специалист будет тренировать игроков московской команды, но приступит к работе со следующего сезона.

"Спартак" же объявил о назначении нового главного тренера, опубликовав вдохновляющий ролик, в котором упоминаются регалии и заслуги Станковича. Так, в видео вспомнили, что серб является тренером-чемпионом двух стран.

Также Станкович в свое время тренировал итальянские "Удинезе" и "Сампдорию", сербскую "Црвену Звезду", а с прошлого года работал в венгерском "Ференцевароше".

"Добро дошао, Дејан! Добро пожаловать в "Спартак", – сказано в сообщении под видеороликом.

Ранее руководство "Спартака" приняло решение уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года. Московский клуб поблагодарил специалиста за работу, проделанную в команде, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.

В 2023 году под его руководством "Спартак" стал обладателем бронзовых медалей Российской Премьер-лиги (РПЛ).

До этого СМИ сообщали, что руководство футбольного клуба "Спартак" определилось со списком тренеров, которые смогут возглавить клуб. Среди кандидатур оказались тренер сборной РФ Станислав Черчесов и три иностранных специалиста.

