"Спартак" объявил об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" приняло решение об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

"Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

Как рассказали в клубе, в прошлом году "Спартак" стал обладателем бронзовых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент команда занимает шестую строчку в турнирной таблице.

К ответному матчу полуфинала РПЛ клуб подготовит ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. Встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ сообщали, что руководство футбольного клуба "Спартак" определилось со списком тренеров, которые смогут возглавить клуб. Среди кандидатур оказались тренер сборной РФ Станислав Черчесов и три иностранных специалиста.

10 марта "Спартак" проиграл воронежскому "Факелу" в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги. Он состоялся в Москве на стадионе "Лужники" и завершился со счетом 2:0 в пользу воронежцев. Нападающий "Факела" Евгений Марков на 37‑й минуте забил с пенальти, а на 66‑й минуте полузащитник "Спартака" Данил Пруцев попал мячом в свои же ворота.

