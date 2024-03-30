"Металлург" победил "Спартак" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский "Спартак" проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На 18-й минуте нападающий магнитогорской команды Роман Канцеров открыл счет, а в конце второго периода Денис Зернов забросил вторую шайбу. В середине третьего периода нападающий Никита Михайлис забил решающий гол.

Таким образом, "Металлург" вышел в полуфинал Кубка Гагарина и встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".

Ранее "Спартак" одержал победу над "Металлургом" в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0. На 49-й минуте игры счет открыл нападающий "Спартака" Ансель Галимов. Тогда московская команда смогла сравнять счет в серии до 2:2.

