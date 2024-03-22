"Трактор" выиграл серию у "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

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Челябинский "Трактор" одержал победу над московским "Динамо" в матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 5:4.

Динамовцы открыли счет благодаря усилиям Седрика Пакетта, но хоккеисты "Трактора" ответили москвичам, забив четыре шайбы, что и предрекло исход игры. В свой актив голы записали Чарльз Робинсон, Данил Юртайкин, Антон Бурдасов и Джек Родевальд. Столичная команда попыталась сократить отрыв от соперника с помощью двух точных бросков Джордана Уила. Однако до финального сигнала игрок "Трактора" Максим Шабанов забросил решающую шайбу.

Таким образом, "Трактор" стал первым клубом, который вышел в полуфинал Кубка Гагарина, поскольку московская команда в серии до четырех побед не смогла выиграть ни один матч. Последние выбыли из борьбы за главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При этом именно "Динамо" является победителем регулярного чемпионата сезона-2023/2024.

До этого "Трактор" прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" со счетом 4:2. В матче изначально лидерством завладел "Салават Юлаев" после заброшенных Иваном Дроздовым и Егором Сучковым шайб на 17-й минуте. Челябинская команда решила ответить, поэтому в составе "Трактора" отметились Чарльз Робинсон (21-я и 60-я минуты), Виталий Кравцов (42) и Семен Дер-Аргучинцев (58).

