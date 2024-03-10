"Трактор" выбил "Салават Юлаев" из розыгрыша Кубка Гагарина

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"Трактор" прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" со счетом 4:2.

В матче изначально лидерством завладел "Салават Юлаев" после заброшенных Иваном Дроздовым и Егором Сучковым шайб на 17-й минуте. Челябинская команда решила ответить, поэтому в составе "Трактора" отметились Чарльз Робинсон (21-я и 60-я минуты), Виталий Кравцов (42) и Семен Дер-Аргучинцев (58).

В серии по итогу преимущество удержал "Трактор" – 4:2 в пользу челябинской команды. По результатам регулярного чемпионата клуб находится на шестом месте в Восточной конференции, а "Салават Юлаев" стал третьим.

"Трактор" в пятый раз в своей истории выиграл серию первого раунда плей-офф.

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