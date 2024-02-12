ФХР не приветствует поступок игроков юниорской сборной РФ на турнире в Белоруссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федерация хоккея России (ФХР) не приветствует поведение игроков юниорской сборной РФ на турнире в Белоруссии и изучает обстоятельства случившегося. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что российские спортсмены под руководством Александра Титова уступили в финале Кубка будущего в Минске молодежной белорусской сборной. В ходе церемонии награждения хоккеисты из РФ положили призы на лед.

"Мы изучаем все обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы", – указано в сообщении.

Там добавили, что остальные процедуры – послематчевое рукопожатие и прослушивание гимна Белоруссии – были соблюдены российской командой.

Ранее в Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что сборная РФ по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе Олимпиады в 2026 году в случае допуска. В организации не уточнили, какие страны займут места сборных РФ и Белоруссии, если команды не допустят на соревнования.

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