"Торпедо" и "Металлург" установили два новых рекорда в КХЛ

Фото: телеграм-канал "ХК Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" и магнитогорский "Металлург" забросили друг другу в общей сложности девять шайб за один период в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает РИА Новости.

В первом периоде ни одна из команд не смогла распечатать ворота друг друга, однако в следующем периоде первыми шайбу забросили игроки "Металлурга" Денис Зернов и Максим Карпов на 24-й минуте. Им ответил хоккеист "Торпедо" Максим Летунов, попав в ворота соперника на 25-й минуте.

После выделились и другие игроки "Торпедо", забросив за пять минут пять шайб, – Богдан Конюшков на 28-й минуте, Игорь Ларионов – младший на 29-й минуте, Бобби Линч на 31-й минуте и Андрей Белевич на 32-й и 33-й минутах. Затем отыграться решил хоккеист из "Металлурга" Владислав Еременко, закинув в ворота соперника шайбу на 36-й минуте.

Команды смогли в сумме побить три рекорда. В первую очередь обе команды впервые в истории КХЛ забросили девять шайб за один период.

Кроме того, такое количество шайб было заброшено всего за 12 минут и 46 секунд, что стало также рекордом для КХЛ. Ранее в матче "Салават Юлаев" – "Сочи", который прошел 31 августа 2017 года, девять шайб смогли забросить за 15 минут и 41 секунду.

При этом нижегородскому "Торпедо" удалось побить клубный рекорд, поразив ворота соперника шесть раз за 8 минут и 37 секунд. До этого рекорд принадлежал команде "Салават Юлаев", которая в том же матче с "Сочи" забросила такое же количество шайб за 7 минут и 49 секунд.

Ранее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф пожелал России возвращения к участию в турнирах в 2024 году.

До этого в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) сообщили, что сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.

IIHF отстранила в марте 2023 года российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.



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