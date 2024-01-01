Президент Международной федерации хоккея назвал условия для допуска россиян к турнирам

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Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф пожелал России возвращения к участию в турнирах в 2024 году. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что Тардиф пожелал, чтобы в 2024 году вся семья IIHF вновь оказалась в полном сборе. Он отметил, что речь также идет о возвращении России к международным турнирам

Тариф заявил, что условиями возвращения России в IIHF являются требования не позволять хоккеисту играть, когда он отстанет, согласиться с универсальным понятием контракта, а также принять правила и уставы, а также уставные нормы IIHF.

Напомним, что IIHF отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) сообщили, что сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.