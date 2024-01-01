Олимпиада, новая Лига чемпионов и UFC: главные спортивные события 2024 года

Наступивший 2024 год – во многом уникальный для мирового спорта. Чего только стоит скандальная Олимпиада в Париже, где из-за международных санкций участие российских спортсменов под вопросом. Однако, несмотря на все препятствия, большинство топовых событий без атлетов из РФ не останутся. Какие соревнования будут приковывать внимание болельщиков в 2024 году и где мы совершенно точно увидим соотечественников на первых ролях, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Олимпиада-2024
Летние Игры, уже 33-е по счету, захватят внимание публики с 26 июля по 11 августа. Лучших выявят в 32 видах спорта. Кроме уже привычных дисциплин, будет четыре "новичка" – скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и брейк-данс. Причем, чтобы они вошли в программу, Международному олимпийскому комитету пришлось сократить количество участников в других видах. В итоге во французскую столицу должны приехать около 10,5 тысячи атлетов – примерно на 500 меньше по сравнению с Играми 2020 года в Токио.
Среди участников, скорее всего, будет очень мало россиян: остается надежда, что хоть кто-то прорвется через частокол ограничений, которые ввели международные спортивные чиновники на фоне событий на Украине.
И даже если это произойдет, выступать россияне будут опять без флага и гимна. Что, правда, не помешает болеть всем сердцем. Главное, мы знаем, за какую страну они выступают и какой гимн споют в душе, если доберутся до пьедестала.
Вообще Игры в Париже рискуют стать одними из самых политизированных. Ведь, помимо истории с россиянами, совершенно непонятно, как будут разворачиваться события вокруг участников из других стран, которые решились или решатся поддержать жителей сектора Газа. Мировой спорт уже знает примеры, когда за подобные посты в соцсетях с атлетами разрывали контракты.
Всемирные игры дружбы
Соревнования, которые должны стать своеобразной альтернативой парижской Олимпиаде, пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Всего в программе 33 основных вида спорта и два выставочных – сумо и мас-рестлинг. Если первый еще более-менее знаком широкой публике, то вот второй пока еще можно называть экзотикой.
Мас-рестлинг пришел из Якутии, его ближайший родственник – перетягивание каната. Только здесь вместо него – палка, а участников всего двое. Спортсмены берутся за нее, упираются ногами в стоящую перед ними доску и тянут, пока один не выйдет из битвы победителем.
Организаторы подчеркивали, что ждут на Играх дружбы лучших со всего мира. Но помешать этому пытаются все те же мировые чиновники, которые призывают не ехать в Россию и намекают на санкции в отношении тех, кто предстанет перед публикой в столице и на Урале.
Остается надеяться, что спорт в конечном счете возьмет верх над политикой.
Чемпионат Европы по футболу
Лучшие игроки Старого Света вытопчут немецкие поля с 14 июня по 14 июля. В финальной стадии выступят 24 сборные. Разыграны практически все путевки, за исключением трех – квалификация продолжится весной.
При этом уже состоялась жеребьевка группового этапа среди тех, кто завоевал право приехать в Германию. Плюс хозяева Евро, которые в отборе традиционно не участвуют.
Привлекает внимание и группа D. Здесь пока известны только три команды – четвертая квалифицируется весной. Но кто бы это ни был, не позавидуешь, когда в твоей компании вечно талантливая и амбициозная, но практически безтрофейная сборная Нидерландов, крепыши из Австрии и нашпигованная звездами мировой величины Франция, которая еще совсем недавно едва не лишила Лионеля Месси титула чемпиона мира на турнире в Катаре.
Россия по воле европейских футбольных чиновников на Евро в Германии будет только в качестве зрителя. При этом мы не сжигаем мосты с УЕФА – даже в Азию ради этого не ушли. Сага с возвращением сборной Валерия Карпина на мировую арену тоже наверняка будет разворачиваться весь 2024 год. Ведь в ближайшие 12 месяцев РФС попытается сделать все, чтобы попасть-таки в квалификацию на чемпионат мира – 2026, которая начнется в марте 2025-го.
Чую, и здесь лихих поворотов сюжета нам не избежать. А уж положительными они будут или нет – жизнь расставит все по своим местам.
Лига чемпионов
Весной болельщикам предстоит увидеть искрометный плей-офф главного клубного турнира Европы. Как минимум поболеем за Арсена Захаряна: в феврале-марте российский хавбек в составе испанского "Реал Сосьедад" начнет свой путь в 1/8 финала против звездного ПСЖ во главе с Киллианом Мбаппе. Кто знает, вдруг экс-полузащитник московского "Динамо" доберется со своим клубом до финала на легендарном "Уэмбли" 1 июня – в ЛЧ случались и не такие чудеса.
Но самые любопытные события вокруг турнира развернутся осенью. Именно 2024 год станет уникальным для Лиги чемпионов. Дело в том, что фанаты больше не увидят привычный групповой этап: ему на смену приходит замысловатая "швейцарская система", которую боссы из УЕФА подсмотрели в шахматах. Чтобы объяснить ее принцип простым языком, придется изрядно постараться.
При этом утвержденного календаря игр нет: пары будут зависеть от успешности выступления команд. Условно, если клуб рвет всех, он начнет получать в соперники себе подобных. А когда у команды нелады с результатами, ей в оппоненты достанется такой же проблемный пассажир.
При подобной схеме вырастет число матчей между топ-клубами, а аутсайдеры получат шанс подняться в таблице как можно выше. В конце группового этапа восемь лучших автоматом пройдут в плей-офф Лиги чемпионов, а команды с 9-го по 24-е место разыграют еще восемь путевок в двухматчевых противостояниях. Начиная с 1/8 финала – все как прежде.
Такая же схема будет и в двух других еврокубковых турнирах – Лиге Европы и Лиге конференций. С одним лишь отличием для последней: там каждый клуб проведет по шесть игр. Мотив реформ УЕФА – больше топ-матчей, а значит, и рост доходов. Как система из шахмат будет выглядеть в футболе – пожалуй, одна из главных интриг спортивного 2024 года.
Другие события
Уже весной возобновится один из самых непредсказуемых сезонов МИР Российской Премьер-лиги. На зимние каникулы в ранге лидера ушел не гегемон отечественного футбола питерский "Зенит", а быстро прогрессирующий "Краснодар". Смогут ли "быки" забодать "львов" из Северной столицы и выиграть чемпионат впервые в своей истории – узнаем уже в мае. Само собой, не забудем и про плей-офф Кубка России по футболу. Суперфинал турнира пройдет 2 июня, а вот где – пока загадка. Последние решающие игры собирали полные трибуны столичных "Лужников".
В 2024-м продолжим следить и за российскими игроками в европейских клубах. Хедлайнером должен стать полузащитник "Монако" Александр Головин, который по итогам первой части чемпионата Франции был обласкан европейской спортивной прессой. Также пожелаем удачи в новом году вышеупомянутому Арсену Захаряну, Далеру Кузяеву из "Гавра" и Алексею Миранчуку. Последний пока принадлежит итальянской "Аталанте", но из-за недостатка игрового времени талантливый хавбек вполне может покинуть Бергамо. При этом Миранчук намерен остаться в Европе, и как будет развиваться эта трансферная сага – следим внимательно.
"Динамо" и "Спартак", которому на подмогу по ходу сезона пришел легендарный Илья Ковальчук, в топе Западной конференции и практически железно должны влететь в плей-офф. Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в нынешней регулярке хромает на обе ноги, но в решающие игры попасть все же обязан. А уж в плей-офф армейцы, у которых один из самых сильных составов в лиге и большой опыт решающих матчей, пошуметь обязаны.
Одним глазом будем посматривать чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Почему не в оба? Без отстраненной сборной России и так не самый звездный турнир (игроки из НХЛ приезжают на ЧМ, только если их клубы вылетели из борьбы за Кубок Стэнли) растерял весомую часть зрительской базы. Это показал прошлогодний чемпионат в Финляндии и Латвии, где многие матчи прошли при полупустых трибунах. Но периодически посматривать, возьмут ли канадцы очередное золото или главный приз уедет в одну из стран Европы, – почему нет? Как минимум с плей-офф зрелище для любителей хоккея должно быть достойным.
Безусловно, в 2024-м фанатов ждет уйма событий с участием россиян в тех видах спорта, откуда нас никто и не думал убирать. Во-первых, теннис. Уже 14 января увидим наших на первом турнире Большого шлема нового сезона – открытом чемпионате Австралии. А далее – вереница соревнований, где Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Вера Звонарева, наши юные звезды Мирра Андреева и Алина Корнеева и другие покажут свой класс.
Куда же без UFC: главный мировой промоушен в смешанных единоборствах продолжает с помпой устраивать бои с участием российских спортсменов. Одна из интриг – удержит ли свой космический уровень Ислам Махачев? На данный момент он лучший боец по рейтингу UFC вне зависимости от веса. А после двойной защиты титула в легком дивизионе в поединках против грозного Алекса Волкановски телеканал ESPN признал Махачева бойцом 2023 года. Причем уже точно известно, что в 2024-м Ислам проведет минимум один бой в полусреднем весе – еще один повод последить за россиянином.
А начнется сезон турниром UFC Fight Night, который пройдет 14 января. В главном бою вечера сойдутся россиянин Магомед Анкалаев (третий в рейтинге полутяжей) и бразилец Джонни Уокер (седьмая позиция в списке). Это будет реванш за битву в октябре 2023-го, когда уроженец Дагестана нанес южноамериканцу запрещенный удар коленом в голову. Из-за этого бой признали несостоявшимся, при том что после поединка глава UFC Дана Уайт назвал это решение ошибкой.
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