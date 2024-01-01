Олимпиада, новая Лига чемпионов и UFC: главные спортивные события 2024 года

Наступивший 2024 год – во многом уникальный для мирового спорта. Чего только стоит скандальная Олимпиада в Париже, где из-за международных санкций участие российских спортсменов под вопросом. Однако, несмотря на все препятствия, большинство топовых событий без атлетов из РФ не останутся. Какие соревнования будут приковывать внимание болельщиков в 2024 году и где мы совершенно точно увидим соотечественников на первых ролях, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Олимпиада-2024

Фото: AP Photo/Michel Euler

Летние Игры, уже 33-е по счету, захватят внимание публики с 26 июля по 11 августа. Лучших выявят в 32 видах спорта. Кроме уже привычных дисциплин, будет четыре "новичка" – скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и брейк-данс. Причем, чтобы они вошли в программу, Международному олимпийскому комитету пришлось сократить количество участников в других видах. В итоге во французскую столицу должны приехать около 10,5 тысячи атлетов – примерно на 500 меньше по сравнению с Играми 2020 года в Токио.

Среди участников, скорее всего, будет очень мало россиян: остается надежда, что хоть кто-то прорвется через частокол ограничений, которые ввели международные спортивные чиновники на фоне событий на Украине.

И даже если это произойдет, выступать россияне будут опять без флага и гимна. Что, правда, не помешает болеть всем сердцем. Главное, мы знаем, за какую страну они выступают и какой гимн споют в душе, если доберутся до пьедестала.

Вообще Игры в Париже рискуют стать одними из самых политизированных. Ведь, помимо истории с россиянами, совершенно непонятно, как будут разворачиваться события вокруг участников из других стран, которые решились или решатся поддержать жителей сектора Газа. Мировой спорт уже знает примеры, когда за подобные посты в соцсетях с атлетами разрывали контракты.

Всемирные игры дружбы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Соревнования, которые должны стать своеобразной альтернативой парижской Олимпиаде, пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Всего в программе 33 основных вида спорта и два выставочных – сумо и мас-рестлинг. Если первый еще более-менее знаком широкой публике, то вот второй пока еще можно называть экзотикой.

Мас-рестлинг пришел из Якутии, его ближайший родственник – перетягивание каната. Только здесь вместо него – палка, а участников всего двое. Спортсмены берутся за нее, упираются ногами в стоящую перед ними доску и тянут, пока один не выйдет из битвы победителем.



То, что это будут соревнования высокого уровня, сомнений нет: Россия славится великолепной организацией турниров. И это мнение не только тех, кто в ней живет. Но вот вопрос: кто из зарубежных спортсменов решится приехать?

Организаторы подчеркивали, что ждут на Играх дружбы лучших со всего мира. Но помешать этому пытаются все те же мировые чиновники, которые призывают не ехать в Россию и намекают на санкции в отношении тех, кто предстанет перед публикой в столице и на Урале.

Остается надеяться, что спорт в конечном счете возьмет верх над политикой.

Чемпионат Европы по футболу

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Лучшие игроки Старого Света вытопчут немецкие поля с 14 июня по 14 июля. В финальной стадии выступят 24 сборные. Разыграны практически все путевки, за исключением трех – квалификация продолжится весной.

При этом уже состоялась жеребьевка группового этапа среди тех, кто завоевал право приехать в Германию. Плюс хозяева Евро, которые в отборе традиционно не участвуют.



На бумаге весьма любопытно выглядит группа B, где собрались действующие чемпионы Старого Света итальянцы, занявшие третье место на минувшем чемпионате мира в Катаре хорваты и многократные чемпионы Европы и планеты испанцы. К могучему трио волей жребия попала сборная Албании, которой, скорее всего, придется несладко со столь крепкими звездными бандами.

Привлекает внимание и группа D. Здесь пока известны только три команды – четвертая квалифицируется весной. Но кто бы это ни был, не позавидуешь, когда в твоей компании вечно талантливая и амбициозная, но практически безтрофейная сборная Нидерландов, крепыши из Австрии и нашпигованная звездами мировой величины Франция, которая еще совсем недавно едва не лишила Лионеля Месси титула чемпиона мира на турнире в Катаре.

Россия по воле европейских футбольных чиновников на Евро в Германии будет только в качестве зрителя. При этом мы не сжигаем мосты с УЕФА – даже в Азию ради этого не ушли. Сага с возвращением сборной Валерия Карпина на мировую арену тоже наверняка будет разворачиваться весь 2024 год. Ведь в ближайшие 12 месяцев РФС попытается сделать все, чтобы попасть-таки в квалификацию на чемпионат мира – 2026, которая начнется в марте 2025-го.

Чую, и здесь лихих поворотов сюжета нам не избежать. А уж положительными они будут или нет – жизнь расставит все по своим местам.

Лига чемпионов

Фото: AP Photo/Claude Paris

Весной болельщикам предстоит увидеть искрометный плей-офф главного клубного турнира Европы. Как минимум поболеем за Арсена Захаряна: в феврале-марте российский хавбек в составе испанского "Реал Сосьедад" начнет свой путь в 1/8 финала против звездного ПСЖ во главе с Киллианом Мбаппе. Кто знает, вдруг экс-полузащитник московского "Динамо" доберется со своим клубом до финала на легендарном "Уэмбли" 1 июня – в ЛЧ случались и не такие чудеса.

Но самые любопытные события вокруг турнира развернутся осенью. Именно 2024 год станет уникальным для Лиги чемпионов. Дело в том, что фанаты больше не увидят привычный групповой этап: ему на смену приходит замысловатая "швейцарская система", которую боссы из УЕФА подсмотрели в шахматах. Чтобы объяснить ее принцип простым языком, придется изрядно постараться.





С нового сезона ЛЧ на групповом этапе вместо 32 команд будет 36, и все участники попадут в одну исполинскую таблицу. Вместо шести игр клубы сыграют восемь – по четыре дома и на выезде.

При этом утвержденного календаря игр нет: пары будут зависеть от успешности выступления команд. Условно, если клуб рвет всех, он начнет получать в соперники себе подобных. А когда у команды нелады с результатами, ей в оппоненты достанется такой же проблемный пассажир.

При подобной схеме вырастет число матчей между топ-клубами, а аутсайдеры получат шанс подняться в таблице как можно выше. В конце группового этапа восемь лучших автоматом пройдут в плей-офф Лиги чемпионов, а команды с 9-го по 24-е место разыграют еще восемь путевок в двухматчевых противостояниях. Начиная с 1/8 финала – все как прежде.

Такая же схема будет и в двух других еврокубковых турнирах – Лиге Европы и Лиге конференций. С одним лишь отличием для последней: там каждый клуб проведет по шесть игр. Мотив реформ УЕФА – больше топ-матчей, а значит, и рост доходов. Как система из шахмат будет выглядеть в футболе – пожалуй, одна из главных интриг спортивного 2024 года.

Другие события

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уже весной возобновится один из самых непредсказуемых сезонов МИР Российской Премьер-лиги. На зимние каникулы в ранге лидера ушел не гегемон отечественного футбола питерский "Зенит", а быстро прогрессирующий "Краснодар". Смогут ли "быки" забодать "львов" из Северной столицы и выиграть чемпионат впервые в своей истории – узнаем уже в мае. Само собой, не забудем и про плей-офф Кубка России по футболу. Суперфинал турнира пройдет 2 июня, а вот где – пока загадка. Последние решающие игры собирали полные трибуны столичных "Лужников".

В 2024-м продолжим следить и за российскими игроками в европейских клубах. Хедлайнером должен стать полузащитник "Монако" Александр Головин, который по итогам первой части чемпионата Франции был обласкан европейской спортивной прессой. Также пожелаем удачи в новом году вышеупомянутому Арсену Захаряну, Далеру Кузяеву из "Гавра" и Алексею Миранчуку. Последний пока принадлежит итальянской "Аталанте", но из-за недостатка игрового времени талантливый хавбек вполне может покинуть Бергамо. При этом Миранчук намерен остаться в Европе, и как будет развиваться эта трансферная сага – следим внимательно.





Полные трибуны как были, так и будут на матчах Континентальной хоккейной лиги. Москва, само собой, переживает за своих.

"Динамо" и "Спартак", которому на подмогу по ходу сезона пришел легендарный Илья Ковальчук, в топе Западной конференции и практически железно должны влететь в плей-офф. Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в нынешней регулярке хромает на обе ноги, но в решающие игры попасть все же обязан. А уж в плей-офф армейцы, у которых один из самых сильных составов в лиге и большой опыт решающих матчей, пошуметь обязаны.

Одним глазом будем посматривать чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Почему не в оба? Без отстраненной сборной России и так не самый звездный турнир (игроки из НХЛ приезжают на ЧМ, только если их клубы вылетели из борьбы за Кубок Стэнли) растерял весомую часть зрительской базы. Это показал прошлогодний чемпионат в Финляндии и Латвии, где многие матчи прошли при полупустых трибунах. Но периодически посматривать, возьмут ли канадцы очередное золото или главный приз уедет в одну из стран Европы, – почему нет? Как минимум с плей-офф зрелище для любителей хоккея должно быть достойным.

Безусловно, в 2024-м фанатов ждет уйма событий с участием россиян в тех видах спорта, откуда нас никто и не думал убирать. Во-первых, теннис. Уже 14 января увидим наших на первом турнире Большого шлема нового сезона – открытом чемпионате Австралии. А далее – вереница соревнований, где Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Вера Звонарева, наши юные звезды Мирра Андреева и Алина Корнеева и другие покажут свой класс.

Куда же без UFC: главный мировой промоушен в смешанных единоборствах продолжает с помпой устраивать бои с участием российских спортсменов. Одна из интриг – удержит ли свой космический уровень Ислам Махачев? На данный момент он лучший боец по рейтингу UFC вне зависимости от веса. А после двойной защиты титула в легком дивизионе в поединках против грозного Алекса Волкановски телеканал ESPN признал Махачева бойцом 2023 года. Причем уже точно известно, что в 2024-м Ислам проведет минимум один бой в полусреднем весе – еще один повод последить за россиянином.

А начнется сезон турниром UFC Fight Night, который пройдет 14 января. В главном бою вечера сойдутся россиянин Магомед Анкалаев (третий в рейтинге полутяжей) и бразилец Джонни Уокер (седьмая позиция в списке). Это будет реванш за битву в октябре 2023-го, когда уроженец Дагестана нанес южноамериканцу запрещенный удар коленом в голову. Из-за этого бой признали несостоявшимся, при том что после поединка глава UFC Дана Уайт назвал это решение ошибкой.