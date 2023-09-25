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25 сентября, 18:00

Спорт

Суперфинал Кубка России по футболу пройдет 2 июня 2024 года

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Суперфинал Кубка России по футболу сезона 2023/24 состоится 2 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Первый матч финала "пути Российской Премьер-лиги" запланирован на период с 30 апреля по 2 мая, ответная игра – с 14 по 16 мая. Финал "пути регионов" организуют в период с 14 по 16 мая.

До этого столичный ЦСКА завоевал Кубок России по футболу, обыграв клуб "Краснодар" в суперфинале. Игра завершилась серией пенальти со счетом 6:5 в пользу московского клуба. Победа в Кубке России по футболу стала для ЦСКА восьмой.

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