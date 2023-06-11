ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Кубка России по футболу. Матч состоялся на столичном стадионе "Лужники", сообщает ТАСС.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти счет составил 6:5 в пользу ЦСКА. У "Краснодара" выделился Джон Кордоба, а в ЦСКА гол смог забить Федор Чалов (32-я минута, с пенальти).

Московский клуб одержал победу в Кубке России в восьмой раз.

Кубок России состоялся в новом формате. Клубы Российской премьер-лиги разделили на четыре группы. Команды, которые заняли первые места, оказались в плей-оффе пути РПЛ.

Ранее сообщалось, что английский клуб "Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в финале турнира итальянскую команду "Интер". Финальный матч проходил на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Противостояние двух клубов завершилось со счетом 1:0 в пользу англичан. Единственным голом отличился полузащитник Родри.

Всероссийский день футбола впервые отметили в "Лужниках"