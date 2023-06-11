19:15Спорт
ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Кубка России по футболу. Матч состоялся на столичном стадионе "Лужники", сообщает ТАСС.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти счет составил 6:5 в пользу ЦСКА. У "Краснодара" выделился Джон Кордоба, а в ЦСКА гол смог забить Федор Чалов (32-я минута, с пенальти).
Московский клуб одержал победу в Кубке России в восьмой раз.
Кубок России состоялся в новом формате. Клубы Российской премьер-лиги разделили на четыре группы. Команды, которые заняли первые места, оказались в плей-оффе пути РПЛ.
Ранее сообщалось, что английский клуб "Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в финале турнира итальянскую команду "Интер". Финальный матч проходил на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
Противостояние двух клубов завершилось со счетом 1:0 в пользу англичан. Единственным голом отличился полузащитник Родри.
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