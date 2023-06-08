Путин заявил, что в наличии легионеров в футболе нет ничего плохого

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым заявил, что в наличии легионеров в футболе нет ничего плохого, однако все должно быть в меру.

В ходе беседы с главой государства Клычков заявил, что в футбольной команде региона все игроки будут местными и легионеров в ней не будет.

"Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто", – сказал Путин в ответ на слова губернатора.

До этого Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение для иностранных футболистов и тренеров, позволяющее приостанавливать контракты с российскими и украинскими футбольными клубами, заключенные до 30 июня 2024 года. При этом клубы должны быть предупреждены об этом решении до 1 июля 2023 года.



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