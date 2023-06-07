Суперкубок России по футболу пройдет в Казани в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Матч за Суперкубок России по футболу перед стартом сезона-2023/24 состоится в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Игра между петербургским "Зенитом" и обладателем Кубка страны намечена на 15 июля. В суперфинале, который пройдет 11 июня, на поле выйдут столичный "ЦСКА" и "Краснодар".

"Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на "Ак Барс Арене", – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Суперкубок разыграли в Санкт-Петербурге, где "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 4:0.

До этого говорилось, что сборная России по футболу проведет следующий учебно-тренировочный сбор осенью 2023 года. Определенные договоренности по организации товарищеских матчей у Российского футбольного союза (РФС) уже есть с рядом национальных федераций. Провести сборы в июне не позволяет график сопернических команд сборной.

Ранее футболист Артем Дзюба продлил контракт с "Локомотивом". Он будет играть в составе команды еще один сезон. Выступая за столичный клуб в этом сезоне, Дзюба забил восемь голов.

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