Сборная России по футболу проведет следующий сбор осенью 2023 года

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Сборная России по футболу проведет следующий учебно-тренировочный сбор осенью 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Определенные договоренности по организации товарищеских матчей осенью у РФС уже есть с рядом национальных федераций. Провести сборы в июне не позволяет график сопернических команд сборной.

До этого сборы для футболистов были организованы с 21 по 27 марта. 23 марта российские спортсмены сыграли вничью с иранцами. 26 марта футболисты обыграли команду Ирака со счетом 2:0.

Ранее футболист Артем Дзюба продлил контракт с "Локомотивом". Он будет играть в составе команды еще один сезон. Выступая за столичный клуб в этом сезоне, Дзюба забил восемь голов.

