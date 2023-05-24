18:34Спорт
Форварда "Спартака" Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за жест в адрес Роши
Фото: ФК "Спартак"
Центрального нападающего московского "Спартака" Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча Российской премьер-лиги за неприличный жест.
Ранее футболист получил красную карточку за жест, который он сделал в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. На 69-й минуте матча спортсменов удалили с поля. Встреча двух команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
Решение о временном отстранении спортсмена было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС)
Как отмечает ТАСС, глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что клуб намерен обжаловать решение. В свою очередь, председатель КДК Артур Григорьянц уточнил, что сделать это можно в апелляционном комитете РФС.
"Александр на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения, после этого обжалуем его", – подчеркнул Зеленов.
Ранее стало известно, что игроки футбольного клуба "Спартак" одержали победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.
Мячи в ворота ЦСКА забросил Квинси Промес (43 и 90+2 минуты), ставший лучшим бомбардиром "Спартака" в истории чемпионатов России по футболу. Всего на счету Промеса теперь 88 голов. У ЦСКА отличился Хесус Медина, забивший гол на 37-й минуте.
Матч посетили 24 679 человек. Следующие матчи команды сыграют с "Нижним Новгородом" и "Краснодаром" соответственно.
"Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:1
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