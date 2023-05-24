Форварда "Спартака" Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за жест в адрес Роши

Фото: ФК "Спартак"

Центрального нападающего московского "Спартака" Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча Российской премьер-лиги за неприличный жест.

Ранее футболист получил красную карточку за жест, который он сделал в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. На 69-й минуте матча спортсменов удалили с поля. Встреча двух команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".

Решение о временном отстранении спортсмена было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС)

Как отмечает ТАСС, глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что клуб намерен обжаловать решение. В свою очередь, председатель КДК Артур Григорьянц уточнил, что сделать это можно в апелляционном комитете РФС.

"Александр на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения, после этого обжалуем его", – подчеркнул Зеленов.

Ранее стало известно, что игроки футбольного клуба "Спартак" одержали победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

Мячи в ворота ЦСКА забросил Квинси Промес (43 и 90+2 минуты), ставший лучшим бомбардиром "Спартака" в истории чемпионатов России по футболу. Всего на счету Промеса теперь 88 голов. У ЦСКА отличился Хесус Медина, забивший гол на 37-й минуте.

Матч посетили 24 679 человек. Следующие матчи команды сыграют с "Нижним Новгородом" и "Краснодаром" соответственно.

