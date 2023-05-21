"Спартак" обыграл ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Игроки футбольного клуба "Спартак" одержали победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Мячи в ворота ЦСКА забросил Квинси Промес (43 и 90+2 минуты), ставший лучшим бомбардиром "Спартака" в истории чемпионатов России по футболу. Всего на счету Промеса теперь 88 голов.

У ЦСКА по результатам матча отличился Хесус Медина, забивший гол на 37-й минуте.

Матч "Спартака" и ЦСКА посетили 24 679 человек. Следующие матчи команды сыграют с "Нижним Новгородом" и "Краснодаром" соответственно.

Ранее в рамках РПЛ "Крылья Советов" обыграли "Урал". Встреча завершилась со счетом 3:0. Победа самарского клуба стала первой домашней с 1995 года.

