19:29Спорт
"Зенит" сыграл вничью с "Оренбургом" в 28-м туре РПЛ
Фото: ТАСС/Футбольный клуб "Зенит"
"Зенит" сыграл вничью в гостях с "Оренбургом" в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч закончился со счетом 2:2. У хозяев поля голы забили Александр Эктов и Ренато Гойкович. В составе петербуржцев отличились Густаво Мантуан, а также Иван Сергеев.
Ничья позволила "Оренбургу" подняться на 8-ю строчку таблицы РПЛ, на которой располагался московский "Локомотив".
Параллельно "Локомотив" обыграл воронежский "Факел" в домашнем матче 28-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Антон Миранчук.
До этого петербургский "Зенит" одержал победу над "Спартаком" в 26-м туре и досрочно стал пятикратным чемпионом РПЛ. Матч закончился со счетом 3:2.
В команде победителей мяч в ворота соперника отправили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Среди игроков "Спартака" отличились Кейта Бальде и Квинси Промес.
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