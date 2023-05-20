"Зенит" сыграл вничью с "Оренбургом" в 28-м туре РПЛ

Фото: ТАСС/Футбольный клуб "Зенит"

"Зенит" сыграл вничью в гостях с "Оренбургом" в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч закончился со счетом 2:2. У хозяев поля голы забили Александр Эктов и Ренато Гойкович. В составе петербуржцев отличились Густаво Мантуан, а также Иван Сергеев.

Ничья позволила "Оренбургу" подняться на 8-ю строчку таблицы РПЛ, на которой располагался московский "Локомотив".

Параллельно "Локомотив" обыграл воронежский "Факел" в домашнем матче 28-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Антон Миранчук.

До этого петербургский "Зенит" одержал победу над "Спартаком" в 26-м туре и досрочно стал пятикратным чемпионом РПЛ. Матч закончился со счетом 3:2.

В команде победителей мяч в ворота соперника отправили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Среди игроков "Спартака" отличились Кейта Бальде и Квинси Промес.