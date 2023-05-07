"Зенит" одержал победу над "Спартаком" и стал чемпионом России пятый раз подряд

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Футбольный клуб "Зенит" одержал победу над "Спартаком" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги и досрочно обеспечил себе чемпионство. Игра завершилась со счетом 3:2.

Таким образом, "Зенит" выиграл чемпионат России в пятый раз подряд.

В команде победителей мяч в ворота соперника отправили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. В свою очередь, среди игроков "Спартака" отличились Кейта Бальде и Квинси Промес.

В настоящее время у петербургского клуба 64 очка. Второе место занимает ЦСКА с разницей в 13 баллов. "Спартак", в свою очередь, разместился на четвертой позиции с 49 очками.

Ранее футболисты ЦСКА обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 в ответном матче финала пути Российской Премьер-лиги Кубка России. Встреча проходила в Екатеринбурге. Голами отличились Хесус Медина и Федор Чалов со стороны армейцев, и Рай Влут – со стороны "Урала".

До этого "Зенит" победил "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура РПЛ. Четыре гола в ворота соперника смог забить футболист Малком на 19-й, 55-й, 68-й и 74-й минуте, еще один гол удалось забить Клаудиньо на 30-й минуте.



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