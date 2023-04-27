"Манчестер Сити" одержал победу над "Арсеналом" в матче лидеров АПЛ

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Футболисты "Манчестер Сити" обыграли лондонский "Арсенал" в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги. Игра прошла в Манчестере на стадионе "Этихад".

Противостояние двух клубов завершилось со счетом 4:1 в пользу "Манчестер Сити". Голами со стороны победителей отличились атакующий полузащитник Кевин Де Брейне, который оформил дубль, защитник Джон Стоунз и нападающий Эрлинг Холанн, забивший в ворота противника на последних минутах встречи. Единственный гол "Арсенала" принадлежит защитнику Робу Холдингу.

Для "Арсенала" это поражение стало 12-м подряд от "Манчестер Сити" в АПЛ. Тем не менее лондонскому клубу, несмотря на проигрыш, удалось сохранить за собой первое место в таблице лиги, набрав 75 очков в 33 матчах.

Ранее ЦСКА сыграл вничью в московском дерби с "Локомотивом" в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), прервав победную серию.

До этого "Химки" обыграли "Торпедо" в домашнем матче 24-го тура РПЛ. Победа "Химок" прервала семиматчевую безвыигрышную серию в Российской Премьер-лиге и стала первой победой под руководством Андрея Талалаева, возглавившего команду в апреле.