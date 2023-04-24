Гендиректор "Крыльев Советов" подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

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Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против низкого уровня судейства в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Протест гендиректора, как объяснил он сам, вызван бездействием руководства РПЛ в вопросах, связанных с многочисленными ошибками судей в матчах с "Крыльями Советов".

"Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора в знак протеста против судейства в матчах лиги", – следует из заявления Андреева.

Вместе с тем он выразил надежду, что подобное решение привлечет внимание общественности к обстановке в российском футболе.

Накануне "Крылья Советов" проиграли команде "Пари Нижний Новгород" в матче 24-го тура РПЛ со счетом 1:2.

На 34-й минуте в ворота самарской команды был назначен пенальти после попадания мяча в руку защитнику "Крыльев" Николаю Рассказову. На 42-й минуте главный арбитр матча Роман Галимов зафиксировал фол Никиты Каккоева на Владимире Писарском на краю штрафной площади, но не стал назначать пенальти.

На фоне произошедшего игроки "Крыльев Советов" высказали недовольство в отношении судейства и пригрозились подать жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Владимир Писарский (Сычевой) перешел в "Крылья Советов" в декабре 2022 года как лучший бомбардир прошлого сезона. Клуб заключил с футболистом контракт на 3,5 года. До этого 26-летний спортсмен играл за "Оренбург".

