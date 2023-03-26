Пиняев стал самым молодым автором гола в истории российской сборной

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу. Мяч, забитый им в ходе встречи с командой Ирака, стал для него также первым за национальную команду РФ.

Пиняев забил гол в возрасте 18 лет 4 месяцев 24 дней. Предыдущий рекорд принадлежал форварду Дмитрию Сычеву, которому в мае 2002 года было 18 лет 6 месяцев 23 дня, когда он забил гол в ворота сборной Югославии.

Товарищеская встреча сборных России и Ирака проходила 26 марта в Санкт-Петербурге. Она завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Второй гол принадлежал полузащитнику Антону Миранчуку.

В ноябре прошлого года тренерский штаб сборной России по футболу представил расширенный состав национальной команды, в который впервые вошли Пиняев и 26-летний форвард "Крыльев Советов" Владимир Сычевой. В марте этого года Пиняев снова был вызван в сборную.



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