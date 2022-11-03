Пиняев и Сычевой впервые вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"

Тренерский штаб сборной России по футболу представил расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Первые приглашения в расположение сборной получили 18-летний полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и 26-летний форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой.

Всего вызов в сборную получили 37 футболистов, выступающих за клубы Российской Премьер-лиги.

17 ноября сборная России по футболу сыграет товарищеский матч против национальной команды Таджикистана. Встреча пройдет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.

20 ноября российская команда проведет товарищескую игру со сборной Узбекистана. Игра состоится в Ташкенте.

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