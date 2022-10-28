Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сборная России по футболу 17 ноября сыграет товарищеский матч против национальной команды Таджикистана.

"Встреча пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Начало – в 18:00 по московскому времени", – сообщается в телеграм-канале российской сборной.

Ранее сообщалось, что сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с национальными командами Узбекистана и Ирана. Игра в Ташкенте состоится 20 ноября. Дату матча со сборной Ирана пока не определили.

Кроме того, российские футболисты могут сыграть контрольный матч против сборной Боснии и Герцеговины.

Его планировали провести в Санкт-Петербурге 19 ноября, однако окончательное решение о проведении игры примут в Сараево 31 октября.

Сборная России по футболу сыграет в ноябре три международных матча

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