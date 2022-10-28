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Сборная России по футболу сыграет в ноябре три международных матча

Сборная России по футболу сыграет в ноябре три международных матча

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Сборная России по футболу сыграет в ноябре три международных матча. Соперниками россиян станут национальные команды Ирана, Таджикистана и Узбекистана.

Игра в Душанбе пройдет 17 ноября. Через три дня россияне встретятся с узбекскими футболистами в Ташкенте. Дату матча со сборной Ирана пока не определили.

Возможна еще игра с командой из Боснии и Герцеговины. Ее планировали провести в Санкт-Петербурге 19 ноября. Окончательное решение примут в Сараево 31 октября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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