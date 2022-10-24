В Москве 30 октября пройдет забег "Крылатский трейл"

Фото: предоставлено организаторами забега

В столичном парке "Крылатские холмы" 30 октября состоится ежегодное мероприятие для бегунов "Крылатский трейл". Это завершающий старт сезона уличных забегов от команды Бегового сообщества.

Организаторы мероприятия подготовили для участников два маршрута. Один длиной в 4 километра предназначен для новичков, которые смогут испытать свои возможности, не выезжая за город. Для них забег начинается в 10:00.

Второй маршрут длиной в 8 километров рассчитан на более опытных бегунов. По словам организаторов, он предполагает в два раза больше подъемов и спусков. Забег для опытных любителей трейла стартует в 11:00.

Соревнование завершится в 13:00. На финишной прямой бегунов встретят волонтеры, а также родные и близкие.

Победителями будут признаны первые шесть участников: три мужчины и три женщины, которые быстрее остальных преодолеют дистанции. Их ждет награда в виде кубков, а также подарков от организаторов и партнеров. Кроме того, предусмотрены денежные призы.

В начале октября в Москве прошли кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора". Первый предполагал забег в "Битцевском лесу" на дистанцию 2 километра вместе с четвероногими любимцами. Второе мероприятие – забег по пересеченной местности в том же парке на дистанции от 2 до 8 километров.



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