Кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора" пройдут в Битцевском лесу 1 и 2 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Классический кросс, забег с собаками и старт нового сезона студенческих соревнований – 1 и 2 октября в Битцевском лесу пройдет сразу несколько беговых событий: кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора", а также первый этап Студенческого кубка БС.

Сотни бегунов вновь встретятся в одном из самых больших парков столицы, чтобы принять участие в соревнованиях и провести выходные на свежем воздухе вместе с друзьями и близкими.

Откроют спортивный уик-энд четырехлапые спортсмены и их хозяева. 1 октября на территории парка состоится самый милый старт сезона – кросс "Быстрый пес". Пушистые участники разных пород и размеров преодолеют два километра по грунтовой трассе. На финише все хвостатые бегуны получат медальки, а победители и их хозяева – настоящие кубки в форме мисочек и подарки от партнеров, а также денежные призы.

Днем позже на старт выйдут и любители классических кроссов: 2 октября в Битцевском лесу состоится забег по пересеченной местности на дистанции от 2 до 8 километров – "Лисья гора". Соревнования проведут в соответствии с мировыми традициями: кольцевая трасса с природным рельефом, широкая стартовая линия, раздельные старты для мужчин и женщин в разных возрастных группах: девушки 18–19 лет пробегут 2 километра, юноши 18–19 лет и женщины от 35 лет – 4 километра, женщины 20–34 лет и мужчины от 35 лет – 6 километров, а мужчины 20–34 лет – 8.

В этом году в рамках кросса "Лисья гора" впервые пройдет эстафета 4×1 километр. В ней примут участие около 30 команд, состоящих из четырех человек, в каждой из которых должна быть минимум одна девушка. Вместе бегуны преодолеют дистанцию 4 километра (каждому члену команды достанется отрезок в один километр).

Победителями эстафеты станут первые три команды, показавшие лучший результат, а среди тех, кто побежит дистанцию индивидуально, наградят участников, занявших с первого по третье место в каждой возрастной категории. Для них организаторы приготовили денежные вознаграждения, кубки и подарки от партнеров.

Не останутся без наград и те, кто выйдет на старт не ради победы, а чтобы пробежать дистанцию в удовольствие: абсолютно все финишеры получат на память значок с символикой забега.

Кроме того, 1 октября начнется новый сезон Студенческого кубка Бегового сообщества. В этот раз за звание лучшей студенческой команды поборются представители 20 столичных вузов. На протяжении нескольких месяцев они будут соревноваться на дорожке, шоссе и грунте и зарабатывать баллы в пользу своих учебных заведений.

Стать частью бегового уик-энда еще можно: дополнительная регистрация на кросс "Лисья гора" будет открыта в день забега, 2 октября, с 09:00 в месте проведения старта. А вот зарегистрироваться на кросс "Быстрый пес" уже не получится: регистрация на забег закрыта.

Если же вы не успели зарегистрироваться или не готовы попробовать свои силы в беге по пересеченной местности, просто приезжайте в Битцевский лес поддержать участников.

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