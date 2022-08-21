Около 7 тысяч человек приняли участие в полумарафоне "Лужники" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 7 тысяч человек приняли участие в полумарафоне "Лужники" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бегового сообщества.

"В столице в четвертый раз прошел один из самых крупных забегов на 21,1 километра в России – полумарафон "Лужники". В этом году на старт вышло около 7 тысяч спортсменов. Среди них и профессиональные атлеты, и любители", – рассказали в организации.

В Беговом сообществе подчеркнули, что при регистрации можно было выбрать опцию пробежать только часть дистанции в 5 или 6,1 километра.

В мужском зачете победителем стал Степан Киселев с результатом в 1 час 6 минут 38 секунд. Среди женщин первое место заняла Юлия Конякина, преодолевшая полную дистанцию за 1 час 16 минут 54 секунды.

Победители и призеры получили кубки, денежные призы и подарки от организаторов и партнеров. Все участники, пробежавшие полумарафон за 3 часа и быстрее, получили медали.

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