Столичные парки подготовили программу на свежем воздухе для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Парки Москвы подготовили для жителей столицы кинопоказы, спортивные мероприятия, различные игры и выступление кукольного театра с 10 по 14 августа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Так, фестиваль Top Fili music состоится в парке "Фили" 10 и 11 августа с 19:00 до 21:30.
Кроме того, 10 августа в саду имени Н. Э. Баумана в 18:30 покажут экранизацию повести Сергея Антонова "Дело было в Пенькове". Уточняется, что на площадке кинопоказы проходят каждую среду, они организованы совместно с киностудией имени Горького.
А в Таганском парке посетители 12 августа в 20:00 смогут посмотреть фильм "Мы из джаза".
Для гостей парка "Северное Тушино" в 11:00 субботу, 13 августа, будет проведена открытая тренировка от футбольного клуба Redball. В этот же день в 12:00 в парке "Кузьминки" пройдет фестиваль для хозяев и любителей домашних питомцев Petshop Sup, а в 16:00 свое выступление покажет кукольный театр "В гостях у сказки" имени А. С. Денникова.
В 12:00 13 августа в павильоне "Библиопарк" Измайловского парка откроется игротека с настольными играми Hobby Games.
В парке "Красная Пресня" 13 и 14 августа в 16:00 состоится фестиваль красок, а в 21:00 – фестиваль водных фонариков.
Кроме того, 14 августа пройдет беговой праздник "Тушинский подъем". Так, участникам будут доступны полумарафон на 21,1 километра, полумарафон на троих и детские старты на 500 или 1 тысячу метров. Забеги начинаются в 8 утра.
Ранее сообщалось, что более 138 тысяч москвичей уже выбрали мероприятия, которые могут состояться в День города.
По данным голосования, 49% жителей хотели бы, чтобы в День города мероприятия провели в парках культуры и отдыха. Еще 35% респондентов проголосовали за концерты живой музыки, 30% предпочли бы посетить театрализованные представления.
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