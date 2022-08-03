Более 138 тыс москвичей выбрали мероприятия в честь Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 138 тысяч москвичей уже выбрали мероприятия, которые могут состояться в День города. Об этом стало известно по результатам голосования, которое идет на сайте проекта "Активный гражданин".
По данным голосования, 49% жителей хотели бы, чтобы в День города мероприятия провели в парках культуры и отдыха. Еще 35% респондентов проголосовали за концерты живой музыки, 30% предпочли бы посетить театрализованные представления.
В 2022 году Москва отметит 875-летие. Празднование Дня города пройдет с 10 по 11 сентября.
Ранее Сергей Собянин уточнил, что формат мероприятий будет корректироваться с учетом эпидемиологической ситуации в столице.
Также на сайте "Активного гражданина" москвичи смогут оценить цветочное оформление городских клумб. Отмечается, что летом 2022 года городские клумбы украсили 55 миллионами цветов. Общая площадь засаженных клумб составила более 800 тысяч квадратных метров.
Участники голосования смогут выбрать один из 5 предложенных вариантов, а также оставить свой ответ. Опрос организовали в рамках серии голосований "Лето активного гражданина".
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