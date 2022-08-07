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13:09

Собянин рассказал москвичам о парке искусств "Музеон"

мэр Москвыгороддосуг

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал парк искусств "Музеон" одним из самых популярных мест в столице. Об этом градоначальник написал в персональном телеграм-канале.

"Парк искусств "Музеон" – одно из самых популярных мест в Москве. В этом году ему исполнилось 30 лет", – заявил мэр.

Собянин рассказал, что реконструкция парка завершилась в 2015 году. Он оказался соединен с Крымской набережной и Парком Горького пешеходными маршрутами.

"В городе появилось новое благоустроенное пространство для прогулок и знакомства с искусством. Здесь проходят фестивали, выставки, театральные постановки, работают летний кинотеатр, творческие мастерские", – напомнил мэр.

По словам градоначальника, из "Музеона" открывается один из самых красивых столичных видов на Москву-реку.

В своей публикации Сергей Собянин напомнил, что раньше перед Центральным домом художника (ныне – здание Новой Третьяковки) хранили скульптуры советской эпохи. При благоустройстве "Музеона" их расставили по территории, а также дополнили новыми экспонатами.

Ранее нынешним летом парк искусств "Музеон" стал площадкой празднования Дня молодежи. Мероприятия здесь посетили более 110 тысяч человек.

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