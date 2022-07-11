Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новостная студия телеканала Москва 24 открылась в парке искусств "Музеон" при поддержке платежной системы "Мир". Теперь посетители парка смогут увидеть внутреннюю телевизионную кухню и все то, что обычно скрыто за кадром.

С 11 июля ведущие Светлана Ключникова и Полина Соловьева в вечернем эфире расскажут зрителям о самом интересном, что произошло в столице за день. Для тех, кто соберется выезжать вечером в город, ведущие оценят транспортную обстановку в Москве.

По словам Светланы Ключниковой, работа в летней студии – это необычный опыт.

"Те москвичи, которые ежедневно видят тебя с экрана, теперь будут совсем рядом! С радостью жду этого момента и, признаюсь, немного даже волнуюсь. Коллеги рассказывают, что в выездной студии каждый год происходит что-то интересное, поэтому, уверена, и это лето не станет исключением", – подчеркнула она.



1 из 10

В этом году телевизионная студия размещена в прозрачном павильоне-сфере. Трансляция из новостной студии ведется ежедневно с 18:00 до 22:00 на телеканале Москва 24.

Парк искусств "Музеон" – уникальный музей скульптуры под открытым небом, который находится рядом с Третьяковской галереей на Крымском Валу. В нем проходят выставки, театральные постановки, оригинальные музыкальные фестивали. Парк второй год подряд принимает у себя студию телеканала Москва 24.