Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новостная студия телеканала Москва 24 открылась в парке искусств "Музеон" при поддержке платежной системы "Мир". Теперь посетители парка смогут увидеть внутреннюю телевизионную кухню и все то, что обычно скрыто за кадром.
С 11 июля ведущие Светлана Ключникова и Полина Соловьева в вечернем эфире расскажут зрителям о самом интересном, что произошло в столице за день. Для тех, кто соберется выезжать вечером в город, ведущие оценят транспортную обстановку в Москве.
По словам Светланы Ключниковой, работа в летней студии – это необычный опыт.
"Те москвичи, которые ежедневно видят тебя с экрана, теперь будут совсем рядом! С радостью жду этого момента и, признаюсь, немного даже волнуюсь. Коллеги рассказывают, что в выездной студии каждый год происходит что-то интересное, поэтому, уверена, и это лето не станет исключением", – подчеркнула она.
В этом году телевизионная студия размещена в прозрачном павильоне-сфере. Трансляция из новостной студии ведется ежедневно с 18:00 до 22:00 на телеканале Москва 24.
Парк искусств "Музеон" – уникальный музей скульптуры под открытым небом, который находится рядом с Третьяковской галереей на Крымском Валу. В нем проходят выставки, театральные постановки, оригинальные музыкальные фестивали. Парк второй год подряд принимает у себя студию телеканала Москва 24.
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