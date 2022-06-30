VIII сезон медиафестиваля "Твоя Москва" пройдет в столице с 16 по 31 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

VIII сезон городского интерактивного информационного медиафестиваля "Твоя Москва", организованного медиахолдингом "Москва Медиа", пройдет в "Музеоне" с 16 по 31 июля.



В рамках фестиваля с 1 по 22 июля состоится традиционный творческий конкурс. За годы проведения "Твоей Москвы" в нем приняли участие более тысячи человек. Победители прежних лет прошли стажировку на телеканале Москва 24, радиостанции "Москва FM" и сайте m24.ru. Молодые специалисты не только получили новые навыки и знания, но и остались работать в медиахолдинге.

В этом году конкурсная тема – "Твоя Москва – время новых". Участникам необходимо прислать не более двух фоторабот, отражающих эволюцию столицы за последние 10 лет. Работы победителей увидят миллионы зрителей: они будут показаны в рамках медиафестиваля, на телеканале и в соцсетях телеканала Москва 24.

Подробную информацию об условиях конкурса можно найти по ссылке.

В 2021 году в рамках фестиваля напротив главного здания МГУ имени Ломоносова установили интерактивный куб высотой с трехэтажный дом. На его гранях транслировали видеоработы современных художников, а также различные лекции и концерты. Внутри сооружение представляло собой пространство с зоной для спикеров и гостей, способное трансформироваться из телевизионной студии в концертную площадку.