Около 300 региональных брендов представят на гастрономическом фестивале в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около 300 региональных брендов представят на гастрономическом фестивале "Вкусы России" в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Фестиваль пройдет с 14 по 17 июля на 22 площадках. Гости смогут узнать особенности национальных кухонь, продегустировать и купить их.
Центром фестиваля станет Пушкинская набережная, где откроют четыре площадки. Одна из площадок будет представлена фуд-кортом с национальными блюдами, приготовленными по историческим рецептам. На фестивале также будет возможность продегустировать и купить молочные продукты, кондитерские изделия, мясо, рыбу, специи, фрукты, овощи и другое. Для гостей также пройдет концерт, на котором выступят музыканты со всей России.
В рамках фестиваля откроют павильоны, в которых будут проводить творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы. В частности, можно будет посетить уроки по лепке пельменей, приготовлению кваса, керамике. Кроме того, звездные шеф-повара расскажут рецепты угощений и представят необычные решения для их сервировки.
На фестивале можно будет купить продукцию финалистов конкурса "Вкусы России" 2020 и 2021 годов, включая аланские пироги, сыр "Малевич", уральскую шишку в шоколаде, томское кедровое молоко, ямальскую оленину.
Ранее сообщалось, что фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 9 по 10 июля. Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут познакомиться с традициями народов России и других стран СНГ. Главной площадкой фестиваля станет Центральная аллея ВДНХ, на которой расположены павильоны республик СССР.
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