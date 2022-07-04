В фудмолле "Депо" проведут открытые вечеринки с участием известных артистов

16:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В фудмолле "Депо" в июле пройдет серия открытых вечеринок с участием известных исполнителей и диджеев. Среди них – DJ Basky&Мося, Джарахов, Егор Шип, Swanky Tunes, Niletto и другие музыканты.
Вечеринки со свободным входом будут начинаться в 20:00 каждую пятницу с 8 по 22 июля. По словам организаторов, цель выступлений – создать фестивально-концертное настроение и подготовить всех к одному из главных событий этого лета – VK Fest.
В этом году VK Fest пройдет с 23 по 24 июля сразу в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Впервые фестиваль состоится в формате digital-моста: трансляция выступлений артистов будет идти одновременно во всех городах.
В первый его день в Парке 300-летия Санкт-Петербурга выступят в том числе Клава Кока, Елка, группы "Дети Rave" и "Звери", а во второй день – Егор Крид, "Три дня дождя", Niletto и другие. Те же артисты исполнят свои песни и в столичном Парке Горького. В Олимпийском парке в Сочи посетители фестиваля смогут послушать композиции группы "Хлеб", Cream Soda, певицы MaкSим, а также Ramil, Iowa и DJ Smash.
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