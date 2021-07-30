VK Fest перенесли на 2022 год

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

"ВКонтакте" переносит музыкальный фестиваль VK Fest на 2022 год. В соцсети сообщили, что такое решение приняли из-за высокого уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге и продления ограничений, действующих в городе.

До этого VK Fest, изначально запланированный на 24 и 25 июля, перенесли на 28 и 29 августа.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль "Дикая мята" в этом году не состоится из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также по требованию Роспотребнадзора рок-фестиваль "Нашествие" был перенесен на 29–31 июля 2022 года. Как отметили организаторы, решение о переносе мероприятия было принято совместно с правительством Московской области и обусловлено ростом заболеваемости COVID-19.

