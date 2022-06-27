Названы музыканты, которые выступят на фестивале VK Fest

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Егор Крид, Елка и другие популярные российские артисты выступят в рамках фестиваля VK Fest 23–24 июля. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В этом году фестиваль впервые пройдет сразу в трех городах: Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. В первый его день в Парке 300-летия Санкт-Петербурга выступят в том числе Клава Кока, Елка, группы "Дети Rave" и "Звери", а во второй день – Егор Крид, "Три дня дождя", Niletto и другие. Те же артисты исполнят свои песни и в столичном Парке Горького.

Между тем в Олимпийском парке в Сочи посетители фестиваля смогут послушать композиции группы "Хлеб", Cream Soda, певицы MaкSим, а также Ramil, Iowa и DJ Smash.

VK Fest должен был состояться еще в июле прошлого года, однако из-за антиковидных ограничений на фоне высокой заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге его пришлось перенести на август, а позже – и вовсе на 2022 год.

