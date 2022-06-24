Фестиваль фейерверков пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках мероприятия гостей ждут выступления группы "Градусы" и Басты, вечернее шоу дронов и театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух, рассказала заместитель председателя комитета по туризму Алина Арутюнова.
Фестиваль посвятят традиционным искусствам народов России. В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран из Латинской Америки, Европы и Азии. В первой части выступления им предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России, а во второй – рассказать о национальных особенностях своей страны.
Отмечается, что жюри будет оценивать номера по таким критериям, как степень художественной завершенности, согласованность, синхронность музыки и пиротехнических эффектов, а также оригинальность и зрелищность.
Ранее сообщалось, что фестиваль детской моды и стиля организуют в "Технограде" на ВДНХ. Гостям покажут 25 коллекций детской одежды от отечественных дизайнеров и расскажут, какие возможности для бизнеса и карьеры доступны в этой отрасли.
Основное событие фестиваля – показ мод – стартует 25 июня в 18:00. В мероприятии примут участие модели ряда агентств. Коллекции учащихся РГСУ представят в том числе дети с ОВЗ.
Сам фестиваль откроется в 15:00. Эксперты в области моды планируют провести лекции, представители отрасли расскажут, чем отличается детская мода от взрослой, какое будущее ждет эту сферу и на что следует опираться при выводе нового бренда.
До этого сообщалось, что наряды разных исторических периодов и аксессуары будут представлены на фестивале "Модная столица". Так, на Сретенском бульваре гости смогут увидеть древнерусский наряд и узнать о традициях на Руси после 988 года. О модных новинках, которые были при правлении Петра I и Екатерины II, можно будет узнать на Петровском бульваре.
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