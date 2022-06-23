Фестиваль детской моды и стиля пройдет в "Технограде" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фестиваль детской моды и стиля организуют в "Технограде" на ВДНХ. Гостям покажут 25 коллекций детской одежды от отечественных дизайнеров и расскажут, какие возможности для бизнеса и карьеры доступны в этой отрасли, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Основное событие фестиваля – показ мод – стартует 25 июня в 18:00. В мероприятии примут участие модели ряда агентств. Коллекции учащихся РГСУ представят в том числе дети с ОВЗ.
Сам фестиваль откроется в 15:00. Эксперты в области моды планируют провести лекции, представители отрасли расскажут, чем отличается детская мода от взрослой, какое будущее ждет эту сферу и на что следует опираться при выводе нового бренда.
В 16:00 пройдет встреча для начинающих блогеров и их родителей. Подрастающему поколению расскажут, как продвигать свой бренд и как избежать популярных ошибок.
В 17:00 начнется воркшоп для интересующихся открытием собственного дела. Там гости смогут узнать, как сначала без вложений создаются фешен-компании и где берут идеи для стартапа. Лекция "Fashion-фотография" начнется в 18:30. Ее проведет фотограф Дмитрий Исхаков.
Для маленьких участников фестиваля также подготовили различные мероприятия. Интерактивы о моде и стиле пройдут с 15:00 до 18:00, тематические занятия – с 15:00 до 17:30. На мастер-классах "Косыгин парка" можно будет создать костюм на манекене, используя булавки, а также узнать, как появляются ткани с оригинальным дизайнерским рисунком или фактурой.
Воркшоп технопарка "На Зорге", который пройдет в 15:00, 16:00 и 17:00, научит создавать модный коллаж из вырезок из изданий. Детский технопарк РГСУ в 15:00 и 16:00 проведет знакомство посетителей с 3D-сканированием и созданием цифровой одежды.
С 15:00 до 18:00 для гостей будет доступна фотозона в виде подиума. Там можно будет сделать снимок и получить в качестве сувенира магнит. Для маленьких участников фестиваля также организуют зону аквагрима.
С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте события. Для участия нужно пройти регистрацию. Минимальный возраст посетителей – 7 лет.
Ранее сообщалось, что наряды разных исторических периодов и аксессуары будут представлены на фестивале "Модная столица". Так, на Сретенском бульваре гости смогут увидеть древнерусский наряд и узнать о традициях на Руси после 988 года. О модных новинках, которые были при правлении Петра I и Екатерины II, можно будет узнать на Петровском бульваре.
20 июня стартовала Московская неделя моды, которая продлится до 26 июня. Организаторы получили порядка 900 заявок из 79 российских городов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.
Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.
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