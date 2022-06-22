Около 200 дизайнерских брендов представят свои коллекции на Московской неделе моды

В столице продолжается Московская неделя моды. Всего состоится 125 показов от 200 дизайнерских брендов из разных городов России.

Центральная локация – парк "Зарядье". Однако различные показы, а также мастер-классы проходят по всему городу, в том числе и за пределами центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.