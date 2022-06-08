В России создали биобанк тканей, зараженных раковыми опухолями

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В России создали банк биоматериалов пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал директор научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петр Тимашев, в биобанке хранятся поврежденные злокачественными опухолями ткани, цельная кровь, плазма и другие биологические образцы более 4 тысяч человек.

Он отметил, что почти половина образцов – это ткани пациентов с раком почки, легкого и некоторых других видов заболевания. Все материалы переданы в Научный центр мирового уровня "Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения".

Эксперты рассчитывают, что анализ данных биоматериалов позволит усовершенствовать технологии и научные решения для быстрой и точной диагностики онкологических заболеваний.

Доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Татьяна Зимина рассказала, что возможность создания "живых" структур в биобанке появилась благодаря новым криотехнологиям, которые позволяют замораживать клетки, сохраняя их жизнеспособность. По ее словам, это дает возможность создавать технологии "цифровых двойников" человека для персонализированной терапии рака.

Ранее ученые из Уральского федерального университета нашли способ снизить вред химиотерапии. Специалисты предложили использовать так называемый нанокластерный полиоксометаллат для доставки химиотерапевтических препаратов прямо к раковым опухолям без вреда для здоровых клеток.

