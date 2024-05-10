Расписание движения поездов изменится на МЦД-4 10 и 11 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов временно изменится на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) с 23:50 10 мая до 23:50 11 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На Нижегородском направлении часть поездов отменят, а ряд будет ходить только от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов. Интервалы движения увеличат до получаса. На Калужском направлении часть составов проследует только от и до станции Марьина Роща.

В этот период будет проводиться реконструкция станции Железнодорожная, поэтому не будет работать платформа № 3.

Пассажирам порекомендовали планировать свои поездки заранее.

До этого москвичам сообщили, что 10–11 мая на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится расписание. Так, с 13:30 до 15:30 не будет движения поездов от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюкова и обратно.

Ранее стало известно, что расписание движения поездов временно изменится на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1). Ограничения будут действовать с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая и в такое же время 11 и 12 мая. Часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам до Белорусского и Савеловского вокзалов. Интервалы движения увеличат 9 и 10 мая до 1,5 часа, 11 и 12 мая – до получаса.

