График поездов на МЦД-1 и МЦД-3 изменится в мае

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 29 по 30 апреля, 4–5, 10–11 мая изменится расписание на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3, а с 3 по 5 мая – на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что с 21:30 до 07:00 на первом диаметре часть поездов будут ходить по укороченным маршрутам до Белорусского и Савеловского вокзалов. При этом 3 и 4 мая интервал между поездами увеличится до 30 минут, 4–5 мая – до 1,5 часа, а интервалы движения станут дольше на 40 минут.

Помимо этого, 4 мая с 19:30 до 22:30 отменят часть аэроэкспрессов и изменят интервалы движения. В этот же день будет сокращенный режим работы: первый поезд с Савеловского вокзала в сторону Лобни отправится в 06:17, последний в обратную сторону – в 22:54.

В ведомстве обратили внимание, что во время работ на Савеловском радиусе будут частично отменены остановки на станциях Хлебниково, Водники, Долгопрудная. Часть поездов дальнего пригорода Савеловского направления будут следовать от/до станций Лобня, Бескудниково.

Уточняется, что на станции Лобня необходимо сверяться с информационным табло, так как для проведения инфраструктурных работ будут изменены пути отправления поездов.

Кроме того, с 13:30 до 15:30 29–30 апреля, 4–5, 10–11 мая на МЦД-3 не будет движения поездов от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюкова и обратно. В частности, с 13:30 до 15:15 электрички перестанут ходить из Москвы, а с 14:00 до 15:30 – из Зеленограда.

Помимо этого, с 10:45 до 14:00 и с 16:30 до 18:30 будут увеличены интервалы движения поездов до 20 минут.

В это время пассажирам рекомендовали пользоваться компенсационными маршрутами:

от Зеленограда будет ходить экспресс КМ1 от Крюковской площади до "Ховрина" по трассе М11;

от Фирсановской – КМ4 от улицы Шоссейной возле станции до станции Сходня;

от Сходни – КМ2 от остановки на улице Первомайской до "Ховрина", КМ4 до станции Фирсановская;

от Подрезкова, Новоподрезкова – КМ2 с остановок на Новосходненском шоссе, автобусы 283 до "Речного вокзала", 283к до "Ховрина";

от Молжанинова – КМ2 от остановки на Новосходненском шоссе до "Ховрина";

от Химок – экспресс КМ3 от остановки на улице Московской до "Ховрина".

В департаменте добавили, что от Левобережной станции будет ходить автобус 344 до "Ховрина", а от Грачевской – автобусы 191 до "Селигерской", 215к до "Петровско-Разумовской", 154 до "Окружной".

"Мы сделали проезд для экспрессов № 7122, 7940, 7958, 7908, 7933, 7935, 7553, 7103 с 12:45 до 16:45 по пригородным тарифам", – говорится в сообщении.

На Казанском направлении МЦД-3 между поездами увеличится интервал на 20 минут, а часть составов перейдет на укороченный маршрут от/до Казанского вокзала и Электрозаводской. Тем не менее обычное движение пригородных поездов до Казанского вокзала сохранится.

В пресс-службе уточнили, что во время изменений специалисты будут проводить работы по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюковом и Ленинградским вокзалом.

Ранее представители РЖД сообщили об изменениях в расписании "Ласточек" на МЦК на время майских праздников. Так, с 28 по 30 апреля, а также 1 и 9–11 мая, электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать по режиму выходного дня. Перевозчик уточнил, что с 12:30 до 18:00 интервал между поездами составит 4 минуты, а в остальное время – 8 минут. При этом в четверг, 9 мая, четырехминутный интервал продлится до 23:30.

