"Аэроэкспресс" организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса для ветеранов ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Компания "Аэроэкспресс" организует для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса с 1 по 10 мая, сообщается в телеграм-канале компании.

Воспользоваться услугой на всех направлениях смогут участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда".

Также сотрудники компании поздравят ветеранов и вручат им памятные подарки.

Оформить билеты можно без очереди в кассах "Аэроэкспресс", предъявив документы, подтверждающие льготный статус. В случае необходимости можно воспользоваться бесплатной услугой "Персональный помощник", доступной всем пассажирам, которым требуется дополнительное внимание. Сотрудники компании помогут им оформить билет, сесть в вагон и разместить багаж.

Проезд в вагонах стандартного класса в поездах "Аэроэкспресс" для ветеранов Великой Отечественной войны всегда бесплатный.

Ранее Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей. Материальную помощь получат примерно 38 тысяч москвичей. Например, на выплаты могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, и другие категории граждан.